صحيفة ‏”إسرائيل هيوم” العبربة عن مصادر أمنية: الحوثيون رفضوا اقتراحاً أميركياً للتفاوض ووقف الهجمات على إسرائيل ووجهتهم المقبلة هي تصعيد المواجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 16:46

صحيفة ‏”إسرائيل هيوم” العبربة عن مصادر أمنية: الحوثيون رفضوا اقتراحاً أميركياً للتفاوض ووقف الهجمات على إسرائيل ووجهتهم المقبلة هي تصعيد المواجهة

منذ 1 ساعة 3 January، 2025
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