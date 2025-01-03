اسعار النفط عالميا تواصل الارتفاع وخام برنت فوق مستوى 76 دولارا للبرميل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 07:30

اسعار النفط عالميا تواصل الارتفاع وخام برنت فوق مستوى 76 دولارا للبرميل

منذ 27 mins 3 January، 2025
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