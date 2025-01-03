عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2025

العناوين

البناء:

– غارات على حلب و70 شهيدًا في غزة ومواعيد انسحاب غير مؤكدة من الناقورة

– بري يبلغ الراعي الأميركي أن الانتهاكات تجاوزت كل حد وأن الاتفاق في خطر

– قاسم يؤكد قوة المقاومة وجهوزيتها… وتقرير لقناة الحدث يربك المطار والركاب

– جندي أميركي سابق يقتل 15 شخصًا دهسًا في نيو أورلينز

– الحوثي يتحدث عن عمليات اليمن النوعية: العدوان الأميركي ساهم في تطوير قدراتنا

الأخبار:

– العدو يناور ويؤجل الانسحاب من الناقورة

– الرياض وواشنطن: لا لمرشح مواجهة

– جعجع: أنا الرئيس أو صانعه

– سورية تركيا تلبس عباءة الانتداب

اللواء:

– تجاذبات سياسية تسابق الجلسة الرئاسية.. وإرجاء زيارة لوزير سعودي

– انزعاج أميركي من توسع الخروقات “الإسرائيلية”.. وبيرم يتوعد رافضي التمويل الإيراني

– عدوان السنة الثالثة على غزة: حرب الإبادة مستمرة

– وفد دبلوماسي وأمني سوري في الرياض لعلاقة استراتيجية مع السعودية

الجمهورية:

– الجميع يتريث انتظارًا للوفود

– جيفرز: لوجستيات تؤخر التطبيع

– بري: الرئيس ليس معلبًا والجلسة باقية حتى ولادته

– للسنة السادسة على التوالي: يغتني أصحاب المصارف على حساب أصحاب الودائع

الديار:

– بغياب كلمة السرّ الخارجية المعارضة تلمّح لتطيير جلسة الانتخابات

– الرياض تصرّ على عدم التسمية وجنبلاط ينصح جعجع بالتواضع

– تعهد أميركي لبري نهارًا بلجم الخروقات و”إسرائيل” ترد ليلًا بتوسعتها

– محادثات سعودية سورية في الرياض وتحضيرات لمؤتمر يحدد مستقبل سورية

– عدوان “إسرائيلي” على ريف دمشق وتوغل نحو سدّ المنطرة

النهار:

– لبنان عقدة الرئاسة

الاسرار

البناء:

خفايا:

– علّق دبلوماسي عربي على زيارة الوفد الوزاري السوري إلى السعودية وما يتوقع منه فقال إن الموقف السعودي خصوصًا والخليجي عمومًا، تجاه الوضع الجديد في سورية يشبه الموقف من العلاقة مع النظام السابق بعد العودة إلى الجامعة العربية، ومحوره أولًا لا إمكانية لتجاوز نظام العقوبات الأميركي على الصعيد الاقتصادي. ومثلما كانت مخرجات اجتماع عمان خريطة طريق لبذل جهد عربيّ يساعد في إلغاء أو تخفيف العقوبات مع النظام السابق فإن مخرجات اجتماع العقبة هي خريطة اليوم. وفي المرتين المدخل هو القرار 2254 والتمهيد لانتخابات تنتج حكومة شرعية وفق دستور جديد؛ أما الأمر الثاني فهو أن الحضن العربي لا يتسع لنظام يقدّم علاقاته مع محور إقليمي آخر على المحور العربي، وبدلًا من إيران في حال النظام السابق تصبح تركيا ونفوذها هي القضية مع النظام الجديد.

كواليس:

– قال مرجع سياسيّ إن تجربة لبنان السياسية مع النظام الطائفي تثبت استعصاء إلغاء الطائفية، لكنّها ربما تفتح الطريق لتعديلات فيه تحصر الطائفية بالمراكز الأولى في الدولة لكنّها تنقل رئاسة الجمهورية إلى الطوائف الصغرى مداورة وتجعل رئاستي مجلس النواب والحكومة مداورة بين السنة والشيعة عند المسلمين، والموارنة والأرثوذكس عند المسيحيين، وأضاف أنه لو كانت الحالة الطائفية على درجة معتدلة اليوم لفكر اللبنانيّون بدرزي أو أرمني أو كاثوليكي للرئاسة متسائلًا كما كان كمال جنبلاط مناسبًا للرئاسة لتجنّب الحرب الأهلية منعته الصيغة الطائفية، ألا يبدو وليد جنبلاط اليوم رئيسًا مناسبًا لولا الصيغة الطائفية وجمودها؟

اللواء:

همس:

– يجري تزاحم عربي – إقليمي – دولي حول المساعدات الإنسانية، وورش إعادة الإعمار في كُلٍّ من لبنان وسورية..

غمز:

– يقوم سوريون يعملون أو مقيمون في لبنان بزيارات عادية إلى بلادهم، لكن يرغبون البقاء حيث هم، حتّى يقضي لله أمرًا كان مقضيًا..

لغز:

– يجري التدقيق في عدد النواب الشيعة الذين سيشاركون في جلسة 9 ك2 الجاري..

الجمهورية:

– نقل مسؤولون في مؤسسة مالية دولية أنّ التطوّرات التي شهدها لبنان، فرضت واقعًا جديدًا لم تعد تتلاءم معه اتفاقات وتفاهمات سابقة، وصار من الضروري عقد اتفاقات جديدة.

– نُقِل عن مسؤول كبير قوله: حتّى الآن ما زلتُ مقتنعًا أنّ الأحزاب المسيحية الكبرى لا تريد رئيسًا للجمهورية.

– قال ديبلوماسي أوروبي، إنه لم يَعد هناك أي دور للجنة الخماسية في شأن الملف الرئاسي، إذ إنّ مهمّتها انتهت، وما يصدر عن أحد السفراء من مواقف واجتهادات يلزمه وحده، ولا يُعبّر عن رأي المجموعة.

النهار:

– توقع قريبون من الوزير السابق زياد بارود أن يعبّر عن موقفه من الاستحقاق الرئاسي في الأيام التي تسبق موعد 9 كانون الثاني.

– عُلم أن أوكرانيا عيّنت قائمًا بالأعمال في لبنان ليقوم بمهام السفارة كان سفيرًا في إحدى الدول الإفريقية، لكن صفة سفير تحتاج إلى رئيس جمهورية ليقدم له اعتماده، وقد بدأ يلتقي ويتواصل مع جميع المكونات السياسية.

– أثار قول شخصيات ناصرية ويسارية من بيروت والمناطق إنه إذا لم تنسحب “إسرائيل” من البلدات الحدودية في الجنوب سيجري العمل على إطلاق جبهة مقاومة جديدة الكثير من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار أن تلك الشخصيات لا تملك العديد والعتاد ولا المال اللازم.

– مرشح رئاسي يحاول استقطاب وجوه سياسية وإعلامية ويعدها بالعمل إلى جانبه إذا وصل إلى قصر بعبدا.

– ناشطون دروز من السويداء يحضرون إلى بيروت ويلتقون شخصيات من طائفتهم بعيدًا من الاعلام.

– نائب سني يردّد بأنه لن يمارس الا اقتناعاته في انتخاب الرئيس. ويرفض وضعه في جيب أحد.

– ناشط سني في الجنوب تلقى إشادات من النازحين من أبناء منطقته على وقوفه إلى جانبهم إبان الحرب وتقديمه المساعدات لهم من دون ضجيج اعلامي.

المصدر: صحف