“الجيش الإسرائيلي”: إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط “إسرائيل” وجنوبها بعد إطلاق صاروخ من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 05:58

“الجيش الإسرائيلي”: إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط “إسرائيل” وجنوبها بعد إطلاق صاروخ من اليمن

منذ 60 mins 3 January، 2025
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