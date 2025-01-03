استشهاد الصحفي عمر الديراوي إثر غارة جوية على منزل أسرته في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 3 2025 - 04:26

استشهاد الصحفي عمر الديراوي إثر غارة جوية على منزل أسرته في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

منذ 27 mins 3 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة