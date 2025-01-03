لبنان: حالة استياء كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي جراء تعرض لبنانيين قادمين على طائرة ايرانية لتفتيش دقيق ومريب في مطار بيروت الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 01:20

لبنان: حالة استياء كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي جراء تعرض لبنانيين قادمين على طائرة ايرانية لتفتيش دقيق ومريب في مطار بيروت الدولي

منذ 1 ساعة 2 January، 2025
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