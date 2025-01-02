يديعوت أحرونوت: منسق شؤون الأسرى والمفقودين أكد أن المفاوضات تهدف لإعادة الجميع رغم رفض الحكومة إنهاء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 20:42

يديعوت أحرونوت: منسق شؤون الأسرى والمفقودين أكد أن المفاوضات تهدف لإعادة الجميع رغم رفض الحكومة إنهاء الحرب

منذ 19 mins 2 January، 2025
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