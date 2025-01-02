إذاعة جيش العدو: سلاح الجو هاجم منطقة جبل الريحان شمال الليطاني على بعد 15 كلم من المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 20:42

إذاعة جيش العدو: سلاح الجو هاجم منطقة جبل الريحان شمال الليطاني على بعد 15 كلم من المطلة

منذ 55 mins 2 January، 2025
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