السيد الحوثي: العدو يعترف بتأثير عملياتنا ويقول إنها جعلت “ملايين الإسرائيليين” يقفزون من أسرتهم إلى الملاجئ كل ليلة وهذه مشكلة حقيقية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 19:10

السيد الحوثي: العدو يعترف بتأثير عملياتنا ويقول إنها جعلت “ملايين الإسرائيليين” يقفزون من أسرتهم إلى الملاجئ كل ليلة وهذه مشكلة حقيقية

منذ 15 mins 2 January، 2025
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