المتحدث باسم الدفاع المدني: ما يجرى الآن في غزة هو جنون واضح لقوات الاحتلال ولم نعد قادرين على تلبية نداءات الاستغاثة في ظل القصف المستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 17:38

المتحدث باسم الدفاع المدني: ما يجرى الآن في غزة هو جنون واضح لقوات الاحتلال ولم نعد قادرين على تلبية نداءات الاستغاثة في ظل القصف المستمر

منذ 35 mins 2 January، 2025
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