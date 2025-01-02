وزير الحرب الأسبق وعضو مجلس الحرب السابق “بني غانتس”: إذا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لأحداث 7 أكتوبر، فسيتبين رسميًا أن الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي كان أحد الأسباب التي أخذتها حماس بعين الاعتبار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 17:36

وزير الحرب الأسبق وعضو مجلس الحرب السابق “بني غانتس”: إذا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لأحداث 7 أكتوبر، فسيتبين رسميًا أن الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي كان أحد الأسباب التي أخذتها حماس بعين الاعتبار

منذ 1 ساعة 2 January، 2025
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