كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بالإشتراك مع سرايا القدس تجمعات لجنود العدو شرقي ملكة شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف “الهاون” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 2 2025 - 17:36

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بالإشتراك مع سرايا القدس تجمعات لجنود العدو شرقي ملكة شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف “الهاون”

منذ 1 ساعة 2 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة