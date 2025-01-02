انفجارات قوية تهز ريف دمشق الغربي وسط أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف تل الشحم العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 16:00

انفجارات قوية تهز ريف دمشق الغربي وسط أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف تل الشحم العسكري

منذ 31 mins 2 January، 2025
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