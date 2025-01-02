سرايا القدس: قصفنا “حوليت” في غلاف غزة برشقة صاروخية من نوع (107) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 14:24

سرايا القدس: قصفنا “حوليت” في غلاف غزة برشقة صاروخية من نوع (107)

منذ 12 mins 2 January، 2025
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