الجيش الإسرائيلي: حالات الانتحار في صفوف الجيش ارتفعت خلال الحرب على قطاع غزة وسجل انتحار 28 جنديا بينهم 16 من احتياط في أعلى حصيلة منذ عقود – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 14:24

الجيش الإسرائيلي: حالات الانتحار في صفوف الجيش ارتفعت خلال الحرب على قطاع غزة وسجل انتحار 28 جنديا بينهم 16 من احتياط في أعلى حصيلة منذ عقود

منذ 2 ساعة 2 January، 2025
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