ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس الى 10 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 03:52

ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس الى 10

منذ 1 ساعة 2 January، 2025
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