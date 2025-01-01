فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 23:46

فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

منذ 14 mins 1 January، 2025
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