فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم قرية المدية غرب رام وتعتقل والديّ الشاب الجريح الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية الدهس قرب دير قديس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 23:46

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم قرية المدية غرب رام وتعتقل والديّ الشاب الجريح الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية الدهس قرب دير قديس

منذ 49 mins 1 January، 2025
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