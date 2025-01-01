قناة كان العبرية: جرحى في انفجار داخل مبنى في ريشون لتسيون الظروف قيد الفحص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 23:46

قناة كان العبرية: جرحى في انفجار داخل مبنى في ريشون لتسيون الظروف قيد الفحص

منذ 1 ساعة 1 January، 2025
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