‏خارجية العدو الصهيوني: إصابة “اسرائيليين” اثنين بعملية الدهس في نيو أورليانز – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 19:00

‏خارجية العدو الصهيوني: إصابة “اسرائيليين” اثنين بعملية الدهس في نيو أورليانز

منذ 16 mins 1 January، 2025
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