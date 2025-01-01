القناة 12 العبرية: عائلات الأسرى لدى حماس يغلقون مفترق شارع غزة بالقدس بالقرب من منزل نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 1 2025 - 19:00

القناة 12 العبرية: عائلات الأسرى لدى حماس يغلقون مفترق شارع غزة بالقدس بالقرب من منزل نتنياهو

منذ 2 ساعة 1 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة