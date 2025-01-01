ألوية الناصر صلاح الدين : بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم قصفنا مساء اليوم موقع قيادة وسيطرة العدو في محور “نتساريم” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 18:58

ألوية الناصر صلاح الدين : بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم قصفنا مساء اليوم موقع قيادة وسيطرة العدو في محور “نتساريم” بقذائف الهاون

منذ 3 ساعة 1 January، 2025
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