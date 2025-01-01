ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة إلى 7 شهداء غالبيتهم من الأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 05:18

ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة إلى 7 شهداء غالبيتهم من الأطفال

منذ 1 ساعة 1 January، 2025
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