استهداف منزل مراسل الجزيرة في غزة رامي أبوطعيمة في منطقة البخاري في القطاع وإصابة أفراد من عائلته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 03:46

استهداف منزل مراسل الجزيرة في غزة رامي أبوطعيمة في منطقة البخاري في القطاع وإصابة أفراد من عائلته

منذ 41 mins 1 January، 2025
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