سرايا القدس-طوباس: تمكن مقاتلونا في سرية الفارعة من إمطار الآليات العسكرية المقتحمة محيط المخيم بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 03:46

سرايا القدس-طوباس: تمكن مقاتلونا في سرية الفارعة من إمطار الآليات العسكرية المقتحمة محيط المخيم بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة

منذ 44 mins 1 January، 2025
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