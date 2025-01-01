قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر نافذ الشوامرة من منزله في دورا قضاء الخليل علمًا أنه لم يمضِ سوى شهر على الإفراج عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 03:46

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر نافذ الشوامرة من منزله في دورا قضاء الخليل علمًا أنه لم يمضِ سوى شهر على الإفراج عنه

منذ 1 ساعة 1 January، 2025
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