منظمة الصحة العالمية: دمار المستشفيات في قطاع غزة لا يمكن وصفه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 02:14

منظمة الصحة العالمية: دمار المستشفيات في قطاع غزة لا يمكن وصفه

منذ 8 mins 1 January، 2025
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