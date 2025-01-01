شركة “أرامكو” ترفع أسعار الديزل في السعودية بنسبة 44 في المائة إلى 1.66 ريال سعودي للتر بدءاً من بداية العام الجديد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 02:14

شركة “أرامكو” ترفع أسعار الديزل في السعودية بنسبة 44 في المائة إلى 1.66 ريال سعودي للتر بدءاً من بداية العام الجديد

منذ 15 mins 1 January، 2025
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