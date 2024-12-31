رئيس دولة ساحل العاج في غرب أفريقيا: قررنا إنهاء وجود القوات الفرنسية في بلدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 23:08

رئيس دولة ساحل العاج في غرب أفريقيا: قررنا إنهاء وجود القوات الفرنسية في بلدنا

منذ 44 mins 31 December، 2024
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