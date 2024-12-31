القناة 14 العبرية: تم إطلاق صاروخ من اليمن مساء اليوم اتجاه “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 21:36

القناة 14 العبرية: تم إطلاق صاروخ من اليمن مساء اليوم اتجاه “إسرائيل”

منذ 7 mins 31 December، 2024
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