سماع دوي انفجارات عنيفة في شمال قطاع غزة ناجمة عن عمليات نسف الاحتلال لمباني سكنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 21:36

سماع دوي انفجارات عنيفة في شمال قطاع غزة ناجمة عن عمليات نسف الاحتلال لمباني سكنية

منذ 39 mins 31 December، 2024
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