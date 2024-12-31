ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب الأنصار: قصفنا موقع قيادة وسيطرة العدو في محور “نتساريم” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 20:02

ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب الأنصار: قصفنا موقع قيادة وسيطرة العدو في محور “نتساريم” بقذائف الهاون

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
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