دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2024 (53605) من المتطرفين اليهود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2024 - 18:30

دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2024 (53605) من المتطرفين اليهود

منذ 25 mins 31 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة