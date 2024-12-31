محمد عبد السلام: من ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم “إسرائيل” بوقف عدوانها على غزة لا أن يوفر لها المزيد من الوقت والسلاح والغطاء السياسي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 16:58

محمد عبد السلام: من ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم “إسرائيل” بوقف عدوانها على غزة لا أن يوفر لها المزيد من الوقت والسلاح والغطاء السياسي

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
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