مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: حجم الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 13:52

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: حجم الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
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