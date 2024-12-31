الجيش اللبناني: ستفجر وحدة من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك اليوم ما بين الساعة 13.00 والساعة 16.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 12:20

الجيش اللبناني: ستفجر وحدة من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك اليوم ما بين الساعة 13.00 والساعة 16.00

منذ 10 mins 31 December، 2024
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