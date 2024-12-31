مصادر عبرية: 12 صاروخًا أُطلق من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة منذ يوم الجمعة الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 10:48

مصادر عبرية: 12 صاروخًا أُطلق من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة منذ يوم الجمعة الماضي

منذ 28 mins 31 December، 2024
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