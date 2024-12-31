قافلة مشتركة من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» تستعد للدخول إلى بلدة شمع والإنتشار فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 10:46

قافلة مشتركة من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» تستعد للدخول إلى بلدة شمع والإنتشار فيها

منذ 27 mins 31 December، 2024
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