مراسل المنار: اصابة راعي الماشية شربل شوفاني في كتفه بطلق ناري اطلقه العدو اثناء تفقده مزرعته جنوب بلدة رميش – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 10:46

مراسل المنار: اصابة راعي الماشية شربل شوفاني في كتفه بطلق ناري اطلقه العدو اثناء تفقده مزرعته جنوب بلدة رميش

منذ 58 mins 31 December، 2024
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