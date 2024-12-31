باسيل للجمهورية: التدخلات الخارجية بانتخابات الرئاسة لن تؤثر علينا

دعا رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان جبران باسيل الى “تفاهم مسيحي ـ مسيحي على لائحة أسماء لانتخابات رئاسة الجمهورية”، وأكد “سيكون التيار منفتحا فيها وبإيجابية كبيرة على أن لا تفسح أي مجال للآخرين لرفضها”.

واعتبر باسيل في حديث لصحيفة الجمهورية اللبنانية الثلاثاء انه “ستكون هناك ضغوط وتدخلات خارجية مهمّة وأساليب لقلب المشهد”، وتابع “انها لن تؤثر عليه لأنّ لديه المناعة الكاملة للمواجهة، إنما يخشى من تأثيرها على غيره”، ونبه من ان “أي أمر قد يأتي إلينا فرضا من أي جهة كانت لن يأتي بالحل بل سيزيد المشكلة وسيأتي بالبلاء على لبنان”.

وقال باسيل “أنا لا أحب أن تكون جلسة 9 كانون الثاني لتطيير مرشحين أو لحرق مرشحين أو لتجاوز التاريخ وصولا إلى تاريخ آخر في مشهد إقليمي ودولي آخر”، واضاف “نحن نريد جلسة لانتخاب رئيس حتى لو لم يكن خيارنا الأول، لأنّ ما يخبؤه لنا المستقبل من تطورات إقليمية ودولية قد يكون أكبر من قدرة لبنان على تحمّله أو أن يكون لمصلحة لبنان”، وتابع “لذلك هناك أمل في الوصول إلى تفاهم داخلي يحيّد لبنان عن أزمات المنطقة”.

المصدر: صحيفة الجمهورية