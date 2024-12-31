هيئة البث الإسرائيلية: يتم تسجيل نحو ألف جريح إسرائيلي جديد كل شهر في قسم إعادة التأهيل في “وزارة الدفاع” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 07:42

هيئة البث الإسرائيلية: يتم تسجيل نحو ألف جريح إسرائيلي جديد كل شهر في قسم إعادة التأهيل في “وزارة الدفاع”

منذ 49 mins 31 December، 2024
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