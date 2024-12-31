هيئة البث الإسرائيلية: تسجيل أكثر من 13 ألف و500 جريح وجريحة منذ 7 أكتوبر في قسم إعادة التأهيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2024 - 07:42

هيئة البث الإسرائيلية: تسجيل أكثر من 13 ألف و500 جريح وجريحة منذ 7 أكتوبر في قسم إعادة التأهيل

منذ 51 mins 31 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة