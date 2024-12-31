العميد سريع: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية خلال الساعات القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 06:08

العميد سريع: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية خلال الساعات القادمة

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
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