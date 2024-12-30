الحاج محمود قماطي للمنار: نريد العلاقات الطيبة مع جميع الدول العربية ولا نريد ان نستفز أحداً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 22:12

الحاج محمود قماطي للمنار: نريد العلاقات الطيبة مع جميع الدول العربية ولا نريد ان نستفز أحداً

منذ 52 mins 30 December، 2024
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