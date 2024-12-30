الحاج محمود قماطي للمنار: صبرنا على الخروقات لأجل البيئة التي عادت الى قراها في الجنوب واليوم هم يطالبوننا بالرد على هذه الخروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 22:12

الحاج محمود قماطي للمنار: صبرنا على الخروقات لأجل البيئة التي عادت الى قراها في الجنوب واليوم هم يطالبوننا بالرد على هذه الخروقات

منذ 1 ساعة 30 December، 2024
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