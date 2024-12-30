القناة 14 العبرية: في الفترة الأخيرة هناك زيادة في العمليات التي تنفذها خلايا من الجناح العسكري لحماس ومن يعتقد أن الفرقة 162 ستتمكن من هزيمة حماس وحدها فهو مخطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 20:32

القناة 14 العبرية: في الفترة الأخيرة هناك زيادة في العمليات التي تنفذها خلايا من الجناح العسكري لحماس ومن يعتقد أن الفرقة 162 ستتمكن من هزيمة حماس وحدها فهو مخطئ

منذ 15 mins 30 December، 2024
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