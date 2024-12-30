اعلام العدو: سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة قرب “كيسوفيم” بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 18:50

اعلام العدو: سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة قرب “كيسوفيم” بغلاف غزة

منذ 25 mins 30 December، 2024
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