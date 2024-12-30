إذاعة جيش الاحتلال: تعتبر قضية المستوطن من “بتاح تكفا” الذي عمل لصالح إيران رقم 13 المتعلقة باعتقال جواسيس إسرائيليين عملوا لصالح إيران من أجل المال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2024 - 15:14

إذاعة جيش الاحتلال: تعتبر قضية المستوطن من “بتاح تكفا” الذي عمل لصالح إيران رقم 13 المتعلقة باعتقال جواسيس إسرائيليين عملوا لصالح إيران من أجل المال

منذ 46 mins 30 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة