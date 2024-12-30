الاحتلال يعلن اعتقال مستوطن (29 عاماً) من “بتاح تكفا” نفذ مهمات تجسسية لصالح إيران بينها تصوير منزل وزير الجيش السابق بيني غانتس وإحراق مركبات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 15:14

الاحتلال يعلن اعتقال مستوطن (29 عاماً) من “بتاح تكفا” نفذ مهمات تجسسية لصالح إيران بينها تصوير منزل وزير الجيش السابق بيني غانتس وإحراق مركبات

منذ 57 mins 30 December، 2024
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