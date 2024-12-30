قوات الشهيد عمر القاسم: قصفنا بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو بمحيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 13:18

قوات الشهيد عمر القاسم: قصفنا بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو بمحيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح

منذ 2 ساعة 30 December، 2024
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